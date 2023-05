Alluvione Emilia-Romagna: domenica arriva la Meloni, rientra in anticipo dal G7

“La mia coscienza mi impone di tornare”. Il governo c'è: questo il messaggio che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni vuole mandare alle popolazioni alluvionate, annunciando la sua visita domani nelle zone più colpite. Un sopralluogo che comincerà nel pomeriggio, subito dopo il rientro anticipato dal G7 in Giappone. “Ho bisogno di lavorare in prima persona per dare le risposte necessarie”. E promette: “Le risorse si trovano. Nel consiglio dei ministri di martedì quelle per l'emergenza, poi – conclude – stimeremo quelle per ricostruire”.

Nel frattempo in Regione è ancora allerta rossa: la pioggia non molla la presa e le previsioni non accennano a migliorare. Si rischiano nuove esondazioni. I Comuni interessati ormai sono un centinaio. La popolazione è chiamata a resistere, a non mollare, ma è duramente provata. Le vittime, al momento, sono 14 e gli sfollati 15mila. Bollette sospese per i residenti, ma ci vorrà tempo per sistemare gli ingenti danni, si parla di miliardi: la sola agricoltura romagnola ne perde 1 e mezzo.

Tremila gli interventi dei Vigili del Fuoco, ma non basta: ci sono ancora vaste aree sott'acqua e le frane, oltre 300, mettono in ginocchio l'Appennino. Nel ravennate scarseggiano acqua e cibo per sfollati e animali degli allevamenti. Nella stessa area, a Belricetto di Lugo, è caduto un elicottero impegnato a ripristinare la linea elettrica: ferite le quattro persone a bordo,due sono gravi. Percorribilità del territorio fortemente compromessa e labirintica: più di 500 le chiusure, tra vie allagate e tratti autostradali aperti a singhiozzo, chi si mette in viaggio vive un'Odissea.

Nonostante tutto, la Romagna si rimbocca le maniche e si prepara all'arrivo dei turisti. È nello spirito di questa terra, accogliente e laboriosa, la stagione è alle porte. "Siamo già riusciti a mettere una pezza ai danni fatti dal maltempo sulle spiagge - spiega Mauro Vanni, presidente Cooperativa Bagnini Rimini -. Si parla di danni minori rispetto all'entroterra, siamo stati fortunati. Ora aspettiamo i turisti, siamo pronti, manca solo un po' di sole, perché finora il clima è invernale".

Nel video l'intervista a Mauro Vanni, presidente Cooperativa Bagnini Rimini