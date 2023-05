Alluvione Emilia-Romagna, Giorgia Meloni nelle zone colpite: "Nostro compito è garantire risposte immediate"

“Il Governo c'è. Ora il nostro compito è garantire risposte immediate”. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, assicura pieno supporto alle popolazioni dell'Emilia-Romagna nel giorno della visita ai luoghi colpiti dal maltempo. Niente cronisti al seguito per la premier che ha scelto di incontrare direttamente i cittadini, nel Forlivese e Ravennate, dopo il rientro in anticipo dal G7 di Hiroshima.

Nel pomeriggio il confronto con il presidente della Regione Stefano Bonaccini. Prevista per martedì, in Consiglio dei Ministri, l'approvazione delle misure per l'Emilia-Romagna. Regione e rappresentanze economiche – che hanno stilato un documento con obiettivi e strumenti necessari - saranno a Palazzo Chigi per illustrare priorità e proposte. Chiedono, tra le altre cose, un Commissario alla ricostruzione e l'accesso alle risorse del Fondo di solidarietà dell'UE. Possibilità, quest'ultima, non esclusa da Meloni.

Nel frattempo, sono ancora 26mila le persone costrette a lasciare la propria abitazione. A preoccupare, ora, sono soprattutto le frane: osservate speciali, con squadre di rilevatori in campo nelle diverse aree. Nonostante abbia smesso di piovere, confermata per lunedì 22 maggio l'allerta rossa e arancione nelle zone centro-orientali della Regione per criticità idraulica e idrogeologica. Previste, sempre per domani, deboli piogge sparse localmente anche a carattere di rovescio in appennino. Il maltempo in queste ore non risparmia altre parti d'Italia, come Piemonte, Sicilia, Sardegna e Calabria.

Prosegue senza sosta il lavoro dei soccorritori così come l'impegno dei volontari. Nuovi aiuti anche da San Marino. Dall'Azienda lavori pubblici l'invio di un camion con cisterna per portare l'acqua alle popolazioni del Forlivese, soprattutto nei centri abitati difficilmente raggiungibili dai mezzi pesanti. Dal Comites un messaggio di vicinanza ai cittadini colpiti dal maltempo in Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Avviata da Attiva-Mente una raccolta fondi in favore dell'Anffas di Faenza, per ripristinare la sede danneggiata dall'alluvione.