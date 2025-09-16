CRISI CLIMATICA Alluvione Emilia Romagna, il presidente de Pascale: "Finanziati 76 milioni di euro per 300 interventi urgenti" In conferenza stampa il governatore ha annunciato che entro maggio 2026 bisognerà presentare il primo piano da 500 milioni

Una pesante ondata di maltempo, causata dal ciclone Boris, si abbatte violentemente sulla Romagna e sul bolognese per tre giorni, 17, 18 e 19 settembre 2024. Alle forti piogge seguono le piene dei torrenti Idice, Sillaro, Santerno e Senio, affluenti del fiume Reno, e dei fiumi romagnoli Lamone e Montone. Allagamenti e frane distruggono case, aziende e strade. A distanza di un anno il presidente della Regione, Michele de Pascale, e la sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini, hanno fatto il punto in conferenza stampa sulla ricostruzione: finanziati con oltre 76 milioni di euro 300 interventi di somma urgenza.

"La Regione ha potenziato le risorse, le abbiamo raddoppiate, - ha detto Michele de Pascale, presidente Regione Emilia-Romagna - abbiamo approvato un grande piano di assunzioni di tecnici, stiamo spronando anche il mondo delle imprese ad assumere le certificazioni, ad avere i patentini, ad avere la possibilità di operare e di lavorare sui fiumi, abbiamo chiamato i consorzi a lavorare con noi. Dall'altra parte abbiamo ottenuto dal governo lo stanziamento di un miliardo per le opere che riducono il rischio. È un fatto totalmente nuovo, non era scontato che a giugno, nel decreto, fossero contenute queste risorse aggiuntive. I tempi previsti dal governo sono un po' lunghi, noi li vogliamo accelerare, quindi dovremo presentare il primo piano da 500 milioni entro maggio dell'anno prossimo, arriveremo a farlo entro quest'anno. Le risorse partono dal 2027, le anticiperemo come Regione dal 2026, su ogni bacino colpito, su ogni fiume colpito, ci sarà almeno una grande opera di invaso per ridurre il rischio".

Nel servizio l'intervista a Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna

