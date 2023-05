CIRCOLAZIONE Alluvione Emilia-Romagna: viabilità ancora limitata a Forlì, Cesena e Ravenna, cala l'allerta meteo

Diminuisce ancora, il livello di allerta di protezione civile nella zona dell'Emilia-Romagna colpita da alluvioni e frane. Oggi, per la prima volta dopo due settimane di allerta rossa, è in vigore un codice arancione che domani diventerà giallo. Un'allerta dovuta alle condizioni di criticità che rimangono nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, per l'elevata saturazione dei suoli e la difficoltà di smaltimento delle acque che gravano sul reticolo secondario e di bonifica. Fenomeni comunque in progressiva diminuzione. Nelle zone montane e collinari permangono condizioni di elevata saturazione dei suoli favorevoli all'aggravamento dei dissesti di versante e dei fenomeni erosivi nei corsi d'acqua, innescatesi nelle ultime settimane.



Permangono anche limitazioni alla viabilità. "Persiste la necessità di non recarsi nelle province di Forlì, Cesena e Ravenna - scrive la Polizia di Stato - dove la viabilità secondaria è ancora interessata dalla presenza di fango e di acqua e per lasciare libera la circolazione ai veicoli destinati al soccorso e al ripristino".

