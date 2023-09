Alluvione, il sindaco di Ravenna De Pascale: "Fondamentale che Meloni torni in Romagna"

Il sindaco di Ravenna Michele De Pascale (Pd), dopo l'incontro con il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo, chiede al governo di accelerare sulla ricostruzione. "Credo sia fondamentale che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni torni in Romagna". "Temo che non sempre le vengano riferiti correttamente i fatti e il merito delle nostre proposte", sostiene il presidente dell'Unione delle province italiane intervistato dalla Stampa. Mancano "gli indennizzi alle famiglie e alle imprese", rimarca De Pascale. Il governo punta a fare prima le perizie, ma "almeno un anticipo andrebbe stanziato subito", dice. "L'alluvione in Romagna deve essere uno dei temi centrali della legge di Bilancio - afferma il dem - perché è solo quella la sede dove stanziare risorse ingenti e significative". "Oggi la sicurezza idraulica della Romagna - spiega il primo cittadino - è inferiore a quella che c'era a maggio. Da settimane sollecitiamo perché questo lavoro venga completato entro settembre-ottobre, prima che l'autunno sia inoltrato".

