#MEETING23 Alluvione in Emilia-Romagna, botta e risposta tra il ministro Tajani e il presidente della Regione Bonaccini: "Tajani venga con me dagli alluvionati a chiedere quanto hanno ricevuto"

Nel suo triplice ruolo di vice presidente del Consiglio, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani torna sulla tassa agli extraprofitti bancari, sulla quale aveva già espresso perplessità, per confermare che arriveranno emendamenti per cambiare la norma. Dopo aver ribadito l'importanza del “piano Mattei” per l'Africa, Tajani attacca il presidente della Regione Emilia-Romagna sui fondi per l'alluvione. I danni sono per 9 miliardi, il governo ne stanzia 4,5, risponde Bonaccini, i conti non tornano. E i 900 milioni di cassa integrazione non si usano perché le aziende preferiscono continuare a lavorare. Nessuna polemica col generale Figliuolo, assicura, col quale ho sempre lavorato benissimo fin dalla pandemia. Magari altri hanno cambiato idea su di lui, conclude.

Nel video le interviste a Antonio Tajani, ministro degli Esteri, e a Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna

