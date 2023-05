ALLUVIONE Alluvione in Romagna: sale a 13 il bilancio delle vittime. Allerta gialla fino a venerdì [Fotogallery] Scuole ancora chiuse a Ravenna. Attiva la sospensione dei mutui per le aziende nelle zone alluvionate

Alluvione in Romagna: sale a 13 il bilancio delle vittime. Allerta gialla fino a venerdì [Fotogallery].

Si aggrava il bilancio delle vittime dell'alluvione in Emilia Romagna. Due agricoltori - marito e moglie di 73 e 71 amni - sono stati trovati morti nel loro appartamento di Russi, comune del Ravennate, nelle scorse ore invaso dall'acqua a causa dell'alluvione. A lanciare l'allarme già ieri sui social era stato il figlio che non riusciva più a contattare i due. Tra le ipotesi, si pensa che fossero tornati in casa forse per recuperare un elettrodomestico. Al vaglio le cause esatte del decesso. Non si esclude neppure una morte per folgorazione.

Sale a 13 il bilancio delle vittime del maltempo in Emilia-Romagna. La prefettura di Ravenna ha comunicato cinque vittime, che si aggiungono alle sei di quelle di ieri della provincia di Forlì-Cesena e alla vittima di San Lazzaro. L'auto sommersa dalle acque tra Castel Bolognese e Solarolo segnalata nelle prime ore dell'alluvione e raggiunta in mattinata, è risultata essere vuota: la persona che era al suo interno, conteggiata ieri dalle autorità fra le vittime, è riuscita ad allontanarsi in tempo. A loro si aggiunge l'uomo morto a Cesena per un malore prima dell'esondazione del Savio. Al momento risulta anche almeno un disperso.



La Protezione Civile ha prorogato fino alla mezzanotte di venerdì 19 maggio l'allerta meteo gialla per la Romagna a causa del maltempo e delle previsioni di bassa pressione che provoca una instabilità sul Centro Italia. Piogge sparse, deboli o moderate, sono attese dalla tarda sera e per la giornata di domani, venerdì 19, soprattutto sulle zone costiere e appenniniche, in particolare sui versanti emiliano-romagnoli.

Il Comune di Ravenna ha disposto la chiusura delle scuole domani, venerdì 19 maggio, e sabato 20. Chiusi anche i centri di aggregazione giovanile, dei centri diurni per anziani e disabili e dei centri socio-occupazionali. Confermata anche la chiusura dei cimiteri e la sospensione dei mercati ambulanti.



E nella conta dei danni anche quella relativa alle produzioni regionali. L'assessore regionale alle attività produttive Vincenzo Colla ha sottolineato che I'Emilia Romagna "è un asset di export eccezionale per il Paese, con filiere strategiche, quella dell'ortofrutta, il vino, i surgelati; quell'area fa circa 10 miliardi di export all'anno". Intanto è già attiva la sospensione dei mutui per le aziende nelle zone alluvionate e sarà inserita anche la provincia di Rimini. Allo studio con le banche uno strumento in grado di offrire un ponte finanziario per le imprese che vogliono ripartire al più presto.

