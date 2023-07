POLITICA Alluvione: l'aula delle Camera esamina il decreto Romagna

Alluvione: l'aula delle Camera esamina il decreto Romagna.

L'aula della Camera ha iniziato l'esame del decreto con le misure urgenti per l'alluvione in Emilia Romagna di maggio. Il presidente della Commissione Ambiente, Mauro Rotelli (Fdi), ha illustrato il provvedimento, così come modificato dagli emendamenti approvati in Commissione. Nel decreto è confluito, in forma di emendamento del governo, il successivo decreto dell'esecutivo per la ricostruzione approvato dal Consiglio dei ministri il 5 luglio. Già nel pomeriggio il governo potrebbe porre la questione di fiducia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: