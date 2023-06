EMILIA-ROMAGNA Alluvione, la prima stima complessiva dei danni è di 9 miliardi di euro C'è divergenza sul commissario per la ricostruzione. Il sindaco di Cesena: "Redarguiti per aver aperto cantieri che erano di somma urgenza"

Mentre attorno a Palazzo Chigi si sparge la voce della presenza di Elon Musk, patron di Twitter, fondatore di Tesla e Space X, che ha incontrato il vice presidente del Consiglio Tajani e, prima del Consiglio dei ministri, anche la presidente Giorgia Meloni, tornano attorno a un tavolo i presidenti delle province di Ravenna e Forlì-Cesena, insieme al presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, per un nuovo vertice sulla stima dei danni nelle zone alluvionate, davanti al ministro Musumeci che funge da coordinatore. La parola tabù è “commissario”: non se ne parla. Per il vice ministro delle Infrastrutture, Galeazzo Bignami, è anche colpa degli emiliano romagnoli, che peccano di imprecisione. Stavolta la stima c'è, annuncia Bonaccini. Interventi per un miliardo e 800 milioni spiega, e sono stati aperti 74 cantieri urgenti per riparare i danni ma, secondo il sindaco di Cesena, sono stati rimproverati per questo.

Nel video le interviste a Galeazzo Bignami, vice ministro delle Infrastrutture e Trasporti; Stefano Bonaccini, presidente Emilia-Romagna; Enzo Lattuca, sindaco di Cesena; Michele De Pascale, sindaco di Ravenna

