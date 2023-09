Alluvione, le Marche non mollano: storie di rinascita a un anno dalla tragedia A Cantiano, nell'entroterra di Pesaro-Urbino, i cittadini non hanno perso il sorriso nonostante le difficoltà

E’ passato un anno dai tragici momenti che hanno segnato le Marche: tra il 15 e il 16 settembre 2022 il maltempo eccezionale che mise in ginocchio diversi comuni nell’entroterra di Pesaro Urbino e nell’Anconetano. 13 furono i morti: il corpo dell’ultima vittima dispersa, Brunella Chiù, è stato ritrovato alle Tremiti e riconosciuto grazie al test del Dna.

A un anno di distanza, cittadini e istituzioni si uniscono per ricordare quei momenti e guardare al futuro, con cerimonie in diverse zone della Regione. A Cantiano, uno dei comuni più colpiti un anno fa, due giorni di eventi in piazza: il 15 settembre 2023 quello istituzionale e il 16 un grande concerto.

Proprio a Cantiano, dove ancora oggi per strada ci sono cantieri aperti, aree da mettere in sicurezza e lavori da fare, i cittadini non hanno perso il sorriso, nonostante le difficoltà e la necessità di fondi. Oltre 450 milioni sono stati stanziati in tre anni dalla Regione. Ecco il ricordo del sindaco, Alessandro Piccini: “È stato un evento imprevedibile e incontenibile, l'acqua in paese arrivò a 2 metri e 30, con danni che sfiorano i 70 milioni di euro. Il Comune chiede allora al governo di accelerare e anticipare i meccanismi di ristoro. “Che, prima di tutto, si metta in sicurezza il paese”.

Intanto, i cantianesi si sono rimboccati le maniche: ristoratori, commercianti e imprenditori hanno scelto di lottare per il futuro. Le attività spiegano di aver ricevuto i 20mila euro di ristori nella prima fase dell’emergenza e sono in attesa di nuove somme. Chi ha avuto danni maggiori è costretto ad accendere finanziamenti o mutui, con le difficoltà annesse.

"I soldi e i fondi ci sono - ha detto il presidente della Regione, Francesco Acquaroli -, ora bisogna adempiere alle procedure e poi verranno, come nel caso dei 5 e 20 mila euro, elargiti. Per quello che concerne la messa in sicurezza del territorio ci sono una serie di interventi che sono in progettazione".



Nel servizio le storie di rinascita dei cantianesi e le interviste al sindaco, Alessandro Piccini, e al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli

