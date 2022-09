ALLUVIONE MARCHE Alluvione Marche, assessore Aguzzi: "Sempre più labile la possibilità di trovare i dispersi" "Prima di parlare di normalità passeranno settimane, per non dire mesi per recuperare quanto è stato distrutto e danneggiato"

"Il primo pensiero va alle vittime: è la prima cosa da ricordare e quella che si sarebbe dovuta evitare". Così l'assessore regionale alla Protezione Civile delle Marche, Stefano Aguzzi, commenta la situazione dopo l'alluvione che ha causato morti e dispersi tra le Province di Pesaro-Urbino e Ancona. "Purtroppo un evento di questo genere - aggiunge - oltre che non prevedibile e del tutto eccezionale, ha visto anche una particolarità che non si ricorda negli annali. Ci sono comuni nell'alto pesarese che hanno avuto 48 centimetri di pioggia in due ore. Sono nella frazione di Pianello di Ostra: una frazione completamente disastrata, dove ci sono anche 4 morti. Noi avevamo previsto un'allerta meteo così come di fatto è stata di colore arancione con piogge in montagna, ma purtroppo di una densità ed una intensità imprevedibile. C'è la mobilitazione di tutta la Protezione Civile delle Marche, dei Vigili del Fuoco e di tutte le forze dell'ordine, dei volontari e dei cittadini stessi in prima persona. Prima di parlare di normalità passeranno settimane, per non dire mesi per recuperare quanto è stato distrutto e danneggiato. La speranza è di ritrovare i dispersi anche se inizia ad essere abbastanza labile". A Ostra anche soccorritori dalle Regioni vicine.

Nel video il collegamento telefonico con l'assessore alla Protezione Civile delle Marche, Stefano Aguzzi

