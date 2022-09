CRONACA Alluvione Marche: forza blocco stradale e investe volontario Automobilista è fuggito, ma poi si è costituito

Un volontario che stava lavorando nelle Marche in seguito all'emergenza alluvione è stato investito da un automobilista che ha forzato un posto di blocco ed è poi fuggito. Secondo quanto si apprende il volontario è stato trasportato in ospedale, dove è stato valutato in codice verde, e sta bene. Tutto sarebbe nato dalla pretesa dell'automobilista di procedere oltre il blocco. Al divieto imposto dal volontario, l'uomo ha forzato il posto, lo ha investito ed è fuggito. Solo più tardi si è costituito.

