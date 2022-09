Alluvione Marche: funerali per 4 delle vittime. Vescovo Senigallia: "Tragedie come queste non accadano più"

Pianello di Ostra ricorda le vittime dell'alluvione nelle Marche. In una delle zone più colpite si sono svolti i funerali celebrati dal vescovo della Diocesi di Senigallia Francesco Manenti che, alla presenza delle istituzioni, ha chiesto interventi immediati “perché tragedie come queste non accadano più”.

Le ricerche dei due dispersi - il piccolo Mattia di 8 anni e Brunella Chiù di 56 – proseguono. Nelle scorse ore è stata ritrovata l'auto della donna dispersa: i Carabinieri hanno recuperato quel che resta del mezzo trascinato via per chilometri durante l'alluvione del 15 settembre. Ma di Brunella non c'è traccia.

Nel frattempo, nonostante il dolore e le difficoltà, si torna ad organizzare le attività di ogni giorno, compresa la scuola: per gli alunni delle zone colpite si fa strada l'ipotesi DAD, per garantire loro la formazione. Dall'Acri, associazione delle fondazioni bancarie e delle casse di risparmio, 1 milione e mezzo di euro ai territori per affrontare le esigenze più urgenti.