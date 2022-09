ALLUVIONE MARCHE Alluvione Marche, geologo Mario Tozzi: "Effetto dei cambiamenti climatici, l'uomo deve fare un passo indietro"

Fenomeni climatici violenti, molto più frequenti rispetto al passato, sono ormai la normalità anche in Italia. Chiara conseguenza del cambiamento climatico, spiega il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi. Difficile prevedere quello che accadrà nei prossimi anni, commenta Tozzi che, però, prevede episodi sempre più ricorrenti e intensi. Per lo studioso, tra le altre cose, è necessario che si inverta la tendenza a costruire dove non sarebbe possibile, insieme a una pianificazione degli interventi da parte degli amministratori pubblici. "E' una questione culturale - afferma Tozzi - dobbiamo convivere con questi fenomeni e dobbiamo fare un passo indietro".

Nel video, l'intervista al geologo Mario Tozzi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: