Alluvione: nessuna persona dispersa nel Ravennate, mentre si torna alla normalità

Non c'è alcun disperso nell'alluvione che ha colpito il Ravennate e in particolare la frazione Traversara di Bagnacavallo. Dopo la smentita della segnalazione della persona sull'argine portata via dall'acqua, si apprende dai soccorsi, non trova alcun riscontro nemmeno l'eventuale presenza di un'altra persona nella casa crollata.

A Rimini si torna alla normalità, riaperti quasi tutti i sottopassi, Restano ancora da completare le operazioni di ripristino del parco Briolini, dell’attraversamento del torrente sulla via Zingarina innesto consolare. Verranno riaperti domani il parco Marecchia e le banchine del porto antico, chiusi con ordinanza del Sindaco durante questi due giorni di emergenza.

Diversi gli interventi sul verde, sui rami spezzati e alberi caduti che hanno invaso la sede stradale, i marciapiedi e le piste ciclabili eseguiti da Anthea presente con 2 squadre con piattaforma per gli interventi in quota e con una squadra in reperibilità notturna. A questo si aggiungerà l’attività dentro i parchi, dove al momento non è possibile procedere per la presenza di aree ancora allagate o molto bagnate e dove pertanto l’utilizzo dei mezzi pesanti danneggerebbe i prati.

La giornata di oggi in Emilia-Romagna - in particolare in Romagna e Appennino bolognese - è ancora da allerta rossa per le conseguenze dall'ondata di maltempo, ma il quadro meteorologico va verso l'attenuazione dei fenomeni e dalla mezzanotte l'allerta diventa arancione per quanto riguarda il bolognese, ravennate e la provincia di Forlì-Cesena.

L'ultimo bollettino di Protezione civile e Arpae sottolinea che per la giornata di domani, sabato 21 settembre, non sono previsti fenomeni meteo significativi, ma non si escludono temporali sparsi di breve durata. L'allerta è per possibili frane, seguito dell'ondata di piogge. Si prevede un lento esaurimento delle piene a valle dei corsi d'acqua del settore centro-orientale.

"I danni di questa ondata di maltempo verranno quantificati, ma non basterà il Fondo di riserva del comune, 200mila euro che mettiamo subito a disposizione, per far fronte ai danni provocati. Per questo chiederemo alla Regione di avanzare la richiesta al governo dello stato di emergenza per il comune di Ancona". E' quanto ha annunciato il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti.