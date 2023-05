EMILIA ROMAGNA Alluvione: recuperata la 15ª vittima. Lutto nazionale con bandiere a mezz'asta a Montecitorio

Alluvione: recuperata la 15ª vittima. Lutto nazionale con bandiere a mezz'asta a Montecitorio.

"Lutto nazionale per l'alluvione in Emilia Romagna. Le bandiere di Montecitorio sono a mezz'asta oggi". E' quanto si legge sull'account Tiwitter della Camera dei Deputati in cui si allega anche una foto della faccia del Palazzo.



Operazioni di recupero e identificazione, da parte dei sommozzatori dei carabinieri, di un cadavere ritrovato nel pomeriggio di ieri nelle campagne di Belricetto di Lugo, nel Ravennate. Si tratta di Fiorenzo Sangiorgi, 68 anni, residente nella vicina Fusignano e trascinato via dalle acque dopo essere presumibilmente sceso dal suo furgone inondato.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: