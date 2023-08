ITALIA FRAGILE Alluvione Romagna: Figliuolo convoca il 24 agosto tavolo sulla ricostruzione Bardonecchia sotto il fango. E' allerta gialla per temporali in Valle di Susa

Resta sotto costante monitoraggio la situazione a Bordonecchia, in Valle di Susa travolta ieri sera da un vero e proprio tsunami di fango e detriti, dopo la piena improvvisa del torrente Frejus provocata da una frana staccatasi a causa di una bomba d'acqua. Un evento "inatteso e imprevedibile", "ma quel rio – dicono i residenti – crea sempre guai". Panico tra la gente. Testimoni hanno raccontato di aver sentito un boato e visto onde alte fino a 7 metri scendere in velocità trascinando grandi massi. Nessuna vittima, per fortuna, solo un ferito lieve e alcune decine di persone sfollate. Allontanato e messo in salvo dai soccorritori anche un gruppo in un campeggio a Rochemolles, sopra Bardonecchia.

La Protezione civile ed i vigili del fuoco stanno lavorando senza tregua, con la collaborazione delle forze dell'ordine, mentre si resta in allerta per il possibile ritorno del maltempo nelle prossime ore: diramata oggi l'allerta gialla per temporali. “Il Governo sosterrà ogni sforzo contro i danni” – assicurano i Ministri Tajani, Salvini, Musumeci e Zangrillo.

Dal Piemonte alla Romagna dove i segni della drammatica alluvione di maggio ancora evidenti in numerose località. E si riaccende lo scontro tra Governo e Regione sugli indennizzi, con Stefano Bonaccini da una parte che – spalleggiato dai sindaci di Bologna, Ravenna e Cesena - insiste sulla necessità di un nuovo incontro con la premier; e Giorgia Meloni, dall'altra, che glissa e invita semmai a riconoscere il Commissario straordinario Francesco Figliuolo nel suo ruolo. Lo stesso Figliuolo in queste ore ha convocato in Regione un tavolo per fare il punto sugli interventi di ricostruzione. Si terrà il 24 agosto con autorità ed enti regolatori emiliano-romagnoli.

E' intanto un'estate di cantieri sui fiumi: in corso almeno 80 interventi sui corsi d'acqua esondati a maggio per ripristino degli argini, sistemazione e pulizia del letto fluviale, rimodellazione degli alvei e riparazione di opere idrauliche. Opere – riferisce l'assessora alla protezione civile Irene Priolo - per un totale di oltre 116 milioni.

