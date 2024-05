Alluvione tra Modena e Bologna: scuole chiuse e fiumi osservati speciali

Strade allagate e danni a Vignola e Savignano, in provincia di Modena, per un prolungato temporale che ha interessato i due comuni, ma anche la zona della Valsamoggia, nel Bolognese. In poco più di 3 ore è caduta la pioggia attesa in due mesi. Il Comune di Vignola fa sapere di aver attivato un Centro operativo comunale a fronte del "persistere della pioggia battente e degli allagamenti causati dalla bomba d'acqua localizzata sul nostro territorio".

La situazione critica, evidenzia l'amministrazione comunale vignolese, "è sulla fascia Marano, Vignola e Savignano sul Panaro". Conferma del quadro critico arriva dai vigili del fuoco che stanno lavorando nella zona colpita dalla perturbazione con sette squadre.

A Savignano sul Panaro due famiglie sono state evacuate, fa sapere il sindaco. Scuole chiuse in via precauzionale a Vignola e a Savignano sul Panaro. Dalle prime verifiche sono stati riscontrati danni circoscritti ad alcuni punti degli edifici, ma vista l'incertezza sull'andamento di un fenomeno atmosferico, il Comune ha deciso comunque di non aprire le aule in modo da poter effettuare verifiche più approfondite.

In Romagna, chiuso al traffico anche un tratto della strada statale 3 BIS Tiberina a Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena) in direzione Terni. Pioggia battente anche sulla Bassa Reggiana.

Allerta rossa per il maltempo oggi in Lombardia e Veneto; arancione in Emilia Romagna: restano osservati speciali i fiumi, tanti vicino alla soglia rossa dopo le intense precipitazioni.