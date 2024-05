Alluvione tra Modena e Bologna: scuole chiuse. Migliaia senza acqua potabile

Migliaia di persone sono senza acqua potabile da ieri sera nel Bolognese a causa di rotture nell'acquedotto che hanno causato l'interruzione nella fornitura. La zona interessata è quella di Castello di Serravalle, Valsamoggia, comune di quasi 5mila abitanti. 'È stato organizzato un punto di distribuzione dell'acqua in piazza del municipio - dice all'ANSA Daniele Ruscigno, sindaco di Valsamoggia - e proprio adesso intorno alle 12 sta cominciando a tornare la pressione. Prevediamo che a sera dovrebbe ripartire la gran parte della alimentazione d'acqua'. Tecnici di Hera sono al lavoro.

Sta tornando progressivamente alla normalità la situazione a Vignola nel Modenese colpita dal nubifragio delle ultime ore. Le scuole, che oggi erano state chiuse, riapriranno domani mentre comincia la conta dei danni sul territorio. Nel primo pomeriggio il punto della situazione con l'assessora regionale alla Protezione civile Irene Priolo. Dopo l'intenso lavoro notturno, in mattinata tutte le strade erano già percorribili, mentre i tecnici comunali erano al lavoro per verificare lo stato delle sedi scolastiche.



La conferma del quadro critico arriva dai vigili del fuoco che stanno lavorando nella zona colpita dalla perturbazione con sette squadre.

A Savignano sul Panaro due famiglie sono state evacuate, fa sapere il sindaco. Scuole chiuse in via precauzionale a Vignola e a Savignano sul Panaro. Dalle prime verifiche sono stati riscontrati danni circoscritti ad alcuni punti degli edifici, ma vista l'incertezza sull'andamento di un fenomeno atmosferico, il Comune ha deciso comunque di non aprire le aule in modo da poter effettuare verifiche più approfondite.

In Romagna, chiuso al traffico anche un tratto della strada statale 3 BIS Tiberina a Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena) in direzione Terni. Pioggia battente anche sulla Bassa Reggiana.

Allerta rossa per il maltempo oggi in Lombardia e Veneto; arancione in Emilia Romagna: restano osservati speciali i fiumi, tanti vicino alla soglia rossa dopo le intense precipitazioni.