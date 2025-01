REGIONE Alluvioni Emilia Romagna, De Pascale: "Con Curcio parte la fase due" Primo faccia a faccia col neo commissario alla ricostruzione, per il presidente c'è stato un cambio di passo anche da parte del governo Meloni

Parte la fase due della ricostruzione post alluvione, ne è convinto il presidente Michele De Pascale, che ha avuto il primo faccia a faccia col nuovo commissario alla ricostruzione Fabrizio Curcio, già capo della Protezione Civile, e un primo confronto con tutte le istituzioni coinvolte: prefetti, sindaci e amministratori dei comuni colpiti, tra cui i sindaci di Rimini e Cesena, vigili del Fuoco, consorzi di bonifica. "Rivedremo le procedure ma non è un cambio di idee”, assicura Curcio, che ha voluto puntualizzare come il passaggio consegne non comporti interruzione di nessuna delle attività in corso. “Mettiamo in fila le cose fatte finora – ha detto – e vediamo come possiamo migliorare”. Una parte della struttura commissariale sarà in territorio, presumibilmente a Bologna, l'altra a Roma nella sede centrale. “La presenza qui è significativa – ha spiegato Curcio – sarà un commissario vicino ai territori, che condividerà i percorsi, fatti per i cittadini”. Il presidente De Pascale ha intravisto un cambio di passo anche da parte del governo. De Pascale vuole omogeneizzare tutti gli eventi che hanno colpito l'Emilia-Romagna, quelli di maggio 2023 e del 2024, per ricondurli a una gestione unica: si va dagli indennizzi ai privati alla mancanza di personale, sia anche all'esigenza di delocalizzazione, un tema che, ha ammesso, non può essere escluso per alcune aree più a rischio.

Nel video l'intervista a Michele De Pascale, presidente Regione Emilia-Romagna

