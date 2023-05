EMILIA ROMAGNA Alluvioni, il punto della Regione: "27mila persone senza elettricità. Danni per miliardi di euro" In serata sarà attivato un numero verde per le informazioni corrette, mentre già aperto conto corrente per le donazioni: la Ferrari darà un milione di euro

Alluvioni, il punto della Regione: "27mila persone senza elettricità. Danni per miliardi di euro".

In Regione sono almeno 27.000 le persone senza energia elettrica: da questa sera, ha spiegato la vice presidente dell'Emilia Romagna Irene Priolo, nel corso di una conferenza stampa col presidente Bonaccini e il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin per fare il punto della situazione, sarà attivato un numero verde per avere informazioni corrette su quale struttura o istituzione chiamare per ottenere l'aiuto necessario. Aperto anche un conto corrente per le donazioni, la Ferrari darà un milione di euro, ha annunciato Bonaccini.

Iban: IT69G0200802435000104428964 Causale: “ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA”. Per donare dall’estero, codice Bic Swift: UNCRITM1OM0 Il conto corrente è intestato all’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna. Al momento sono 42 i Comuni interessati dalle alluvioni, ieri erano 33, dunque numero in costante aumento, 400 le strade danneggiate, di cui 250 chiuse per smottamenti. Ancora presto per una stima dei danni, con l'alluvione del 2 e 3 maggio scorso si era già arrivati a un miliardo di euro. I danni peggiori per l'agricoltura, che ha sofferto una grande siccità prima ed ora l'alluvione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: