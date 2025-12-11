Alluvioni in Emilia-Romagna: rimborsi più rapidi ai privati con una nuova ordinanza

È entrata in vigore l’ordinanza commissariale n. 54 che semplifica le procedure di rimborso per i cittadini colpiti dalle alluvioni e dal maltempo del 2024. Il provvedimento aggiorna la precedente ordinanza 14/2023 e prevede contributi fino a 30mila euro con burocrazia ridotta. Da lunedì 15 dicembre si potranno presentare le domande sulla piattaforma regionale Sfinge Alluvione.

I contributi vengono suddivisi in tre categorie: danni minori, lievi e gravi. Per i primi due sono previste procedure più snelle e un’erogazione in tre fasi: acconto 50%, secondo acconto 40% e saldo finale. Riconosciute anche le spese tecniche (6% per i danni minori) e, per i danni gravi, la possibilità di introdurre varianti fino al 20% del contributo.

La misura è stata presentata dal presidente regionale Michele de Pascale, dalla sottosegretaria Manuela Rontini e dal commissario alla ricostruzione Fabrizio Curcio, che l’ha definita “un passo decisivo verso una ricostruzione più veloce e vicina ai cittadini”.

