Alluvioni, la Regione Emilia-Romagna invia proposta per 500 cantieri

Lavori urgenti di ripristino degli argini, sistemazione delle strade danneggiate, rimozione dei detriti, regimazione delle acque, la messa in sicurezza di frane. Il tutto per quasi 119 milioni di euro, di cui poco più di 60 milioni per il maltempo di settembre 2024 e 58 milioni per quello di ottobre 2024, per un totale di 492 interventi.

A tanto ammonta la proposta del secondo stralcio del Piano dei primi interventi urgenti per far fronte a quanto accaduto in vaste porzioni di territorio dell'Emilia-Romagna lo scorso autunno, settembre e ottobre 2024. Per questo documento, messo a punto dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, il presidente Michele de Pascale ha chiesto al Capo del Dipartimento della Protezione civile l'autorizzazione preventiva.

"Questa proposta di stralcio rappresenta uno dei Piani di protezione civile più importanti degli ultimi anni - spiega la sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini - Merito del lavoro delle amministrazioni coinvolte e degli uffici territoriali di Protezione civile, che da mesi stanno lavorando senza sosta per la messa in sicurezza delle zone colpite".

Una volta ottenuta la preventiva approvazione del dipartimento nazionale il Piano potrà essere approvato con decreto del commissario delegato.