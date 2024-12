VALLE DELL'INFERNO Alpinisti dispersi sul Gran Sasso: sfida estrema nella bufera tra angoscia e speranza Soccorritori bloccati a 2100 metri, raffiche di vento e neve ostacolano le ricerche: la comunità di Santarcangelo di Romagna in ansia attende segnali dopo Natale

Sono bloccati in un rifugio a Campo Imperatore, a circa 2100 metri di quota sul Gran Sasso, gli 11 operatori del Soccorso Alpino che da oltre 48 ore partecipano ai tentativi di recupero dei due alpinisti di Santarcangelo dispersi sulla montagna da domenica.

Le ricerche – queste immagini di questa mattina - sono ancora sospese per la bufera di neve riferisce il soccorso alpino abruzzese, e i soccorritori non possono neanche scendere a valle.

È stato da poco ripristinato il guasto alla funivia ma al momento non può essere utilizzata per via del vento, con raffiche fino a 140 all'ora. Con loro anche 8 lavoratori del rifugio. Tutti rischiano di rimanere in quota fino al miglioramento delle condizioni meteo, previsto dopo Natale, probabilmente nella mattinata del 26.

Santarcangelo, dove vivono i due alpinisti, Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, 48, è sotto choc, in preda allo sconforto, ma resta anche un filo di speranza.

Nel video le interviste al sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti e ai vicini di casa

