Alpinisti morti sul Gran Sasso, i familiari si oppongono all’archiviazione

Nuovo sviluppo nell’inchiesta sulla morte di Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, 48, gli alpinisti santarcangiolesi deceduti nel dicembre 2024 durante un’escursione sul Gran Sasso. I familiari, tramite gli avvocati Francesca Giovanetti e Luca Greco del Foro di Rimini, hanno presentato opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Teramo.

La decisione arriva dopo che i magistrati hanno ritenuto di non individuare responsabilità penali nella gestione dei soccorsi, sostenendo che le condizioni meteorologiche estreme di quei giorni avrebbero reso impossibile un intervento tempestivo ed efficace. I due alpinisti erano rimasti bloccati il 22 dicembre 2024 nel Vallone dell’Inferno, a circa 2.700 metri di quota.

I corpi furono recuperati solo cinque giorni dopo, quando il miglioramento del tempo consentì ai soccorritori di raggiungere l’area. Sarà ora il giudice per le indagini preliminari a decidere se accogliere la richiesta della Procura o disporre ulteriori approfondimenti sulla gestione dei soccorsi e sulle responsabilità legate alla tragedia.

















