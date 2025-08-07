L'INDAGINE Alpinisti morti sul Gran Sasso, un indagato tra i soccorritori: 17 chiamate rimaste senza risposta Luca Perazzini e Cristian Gualdi, alpinisti di Santarcangelo di Romagna, morirono assiderati dopo giorni di attesa sotto la bufera. La Procura indaga su possibili omissioni nei soccorsi. Atto 'a tutela' di un responsabile del Soccorso Alpino abruzzese

Diciassette chiamate disperate, tutte partite dal cellulare di uno dei due alpinisti romagnoli bloccati sul Gran Sasso durante una bufera. Chiamate precise, corredate di geolocalizzazione, inviate tra le 15 e le ore successive del 22 dicembre scorso. Chiamate rimaste senza un soccorso tempestivo. Ora, per quelle chiamate, c’è un indagato.

Come riportato oggi da Il Messaggero, si tratta di un responsabile del Soccorso Alpino abruzzese, raggiunto da un avviso di garanzia. Un atto “a tutela”, che ha consentito al diretto interessato di partecipare alla perizia tecnica sul cellulare, disposta dalla Procura di Teramo. La morte di Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, 48, entrambi di Santarcangelo di Romagna, ha scosso l’intero Paese. Le famiglie, assistite dagli avvocati Luca Greco e Francesca Giovannetti, hanno presentato un esposto, chiedendo chiarezza.

I due uomini erano esperti di montagna e ben equipaggiati. Secondo i familiari, si potevano salvare. Il 22 dicembre, sono stati sorpresi dalla tempesta mentre si trovavano a quota 2.700 metri, nel Vallone dell’Inferno, con raffiche di vento a oltre 130 km/h. Alcuni escursionisti li avevano incrociati in mattinata, quando ancora salivano mentre altri già scendevano, preoccupati per il peggioramento del tempo.

Dopo l’ultimo contatto, i soccorsi — composti da Cnsas, finanzieri e Vigili del fuoco — riuscirono a raggiungere i corpi solo cinque giorni dopo, il 27 dicembre. Anche loro, in quelle giornate, rimasero bloccati da condizioni meteo estreme. Le polemiche, però, riguardano anche la mancata attivazione dell’elicottero dell’Aeronautica Militare e presunti ritardi nella gestione dell’emergenza.

L’inchiesta, coordinata dalla pm Laura Colica, vuole fare luce su possibili condotte omissive. Al momento, c’è un solo indagato.

