Alpinisti riminesi dispersi sul Gran Sasso: bloccati dal maltempo, cresce l'ansia dei familiari

Luca Perazzini (42 anni) e Cristian Gualdi (48), alpinisti di Santarcangelo di Romagna, sono bloccati da ieri in un canalone sul Gran Sasso, nella Valle dell’Inferno. Dopo essere scivolati durante la discesa dalla Direttissima del Corno Grande, i due hanno lanciato l’allarme, ma il maltempo ha reso impossibili i soccorsi.

Le squadre del Soccorso Alpino e del Cnsas sono ferme a Fonte Cerreto in attesa di condizioni meteo favorevoli, ma il tempo è in peggioramento. I familiari dei dispersi hanno raggiunto il luogo, condividendo ore di ansia e speranza per un esito positivo delle operazioni.