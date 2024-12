Alpinisti riminesi dispersi sul Gran Sasso: riprese le operazioni di soccorso

Proseguono da questa mattina le operazioni di soccorso per i due alpinisti della provincia di Rimini, di 42 e 48 anni, bloccati da domenica pomeriggio in un canalone sul Gran Sasso. Una squadra del Soccorso Alpino, rimasta in quota durante la notte, ha ripreso l’ascesa verso il Rifugio Duca degli Abruzzi alle ore 6:30, con l'obiettivo di avvicinarsi ai due escursionisti.



Le condizioni meteo a Campo Imperatore sono leggermente migliorate rispetto a ieri sera, quando i soccorsi erano stati sospesi intorno alle 20 a causa di un forte vento e temperature scese a -8 gradi. Tuttavia, il vento persistente e i grossi accumuli di neve continuano a rendere difficoltosa la progressione delle squadre. Ulteriori soccorritori si stanno muovendo da Fonte Cerreto, dove sono stati in pre-allerta per tutta la notte.

I due alpinisti erano scivolati ieri pomeriggio mentre scendevano dalla Direttissima verso la Valle dell’Inferno, perdendo contatto visivo ma riuscendo a comunicare a voce. Uno dei due ha perso indumenti e lo zaino nella caduta, aumentando il rischio di ipotermia, evidenziato da difficoltà di parola durante l’ultimo contatto telefonico. I soccorritori continuano a lottare contro il maltempo per raggiungerli e portarli in salvo.