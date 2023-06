Alta tensione sul Mes, Meloni rinvia il Cdm. Slitta la nomina del commissario per l'alluvione

Alta tensione nella maggioranza, in particolare sul Mes, tanto che la premier Meloni ha rinviato a martedì il Consiglio dei ministri. Il centrodestra ha disertato la commissione Esteri della Camera che approva il via libera alla ratifica del Mes con i voti di Pd e Terzo Polo, mentre M5s e Avs si astengono. Dal 30 giugno confronto in Aula.

Per Salvini "il Mes non è uno strumento utile al Paese" ma assicura che rispetterà l'esito del voto in Parlamento. Con il Cdm, rinviati anche il ddl quadro per la ricostruzione dopo le calamità, con il nodo della nomina del commissario per l'alluvione in Emilia-Romagna, e le nuove misure per la sicurezza stradale.