CORONAVIRUS Alta Valcona: Vigili del Fuoco al lavoro per igienizzare le attività

I Vigili del fuoco del comando di Rimini hanno lavorato tutta la notte tra venerdì e sabato per l'gienizzazione delle aree dove di giorno stazionano le persone in fila, di uffici postali, banche, negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, nei comuni di Coriano, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica. Le tre squadre composte ciascuna da due operatori con modulo antincendio, riempito per l'occasione con soluzione igienizzante, hanno operato in circa 80 attività.



