EMILIA ROMAGNA Alta Valmarecchia, 10,4 milioni di euro per 19 progetti: sviluppo, sanità e turismo al centro della rinascita L’assessore Baruffi incontra i sindaci: "Investiamo nei servizi, nell’energia rinnovabile e nell’attrattività dei borghi per una crescita duratura"

Spazi pubblici riqualificati, nuovi servizi sanitari, turismo sostenibile e investimenti nell'energia rinnovabile: sono questi gli ambiti sui quali si concentrano i 19 progetti finanziati nell’Alta Valmarecchia grazie alle Strategie territoriali integrate per le aree montane e interne (Stami), per un investimento complessivo di oltre 10,4 milioni di euro.

A presentare il dettaglio degli interventi è stato l’assessore regionale alla Montagna e aree interne, Davide Baruffi, durante un incontro a Rimini con i sindaci dei 9 Comuni coinvolti: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello, Torriana e Verucchio.

Il pacchetto di investimenti, finanziato con fondi europei (Fesr e Fse+), dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e con cofinanziamenti locali, sarà destinato all'efficientamento energetico, alla riqualificazione di spazi pubblici, alla promozione turistica, allo sviluppo degli impianti sportivi e al potenziamento dei servizi sociali, in particolare a favore di bambini e giovani con disabilità.

"Vogliamo garantire al territorio servizi di qualità e al tempo stesso promuovere attrattività e sviluppo - ha dichiarato Baruffi -. Investiamo per migliorare la qualità della vita nei borghi, sostenere nuove imprese e favorire la permanenza e l’arrivo di nuovi cittadini". Con questo intervento, l’Alta Valmarecchia si conferma protagonista di una strategia di rilancio che punta a contrastare lo spopolamento e valorizzare appieno le potenzialità del territorio.

