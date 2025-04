Alta Valmarecchia: perde il controllo della bici, muore ciclista 60enne

Un ciclista tedesco di 60 anni è morto oggi, durante un’escursione in bicicletta sull’Alta Valmarecchia, nella discesa da Pugliano a Maiolo (località Carpineto). L’uomo, parte di un gruppo di cinque cicloamatori provenienti da Monaco di Baviera e ospiti a Bellaria Igea Marina, ha perso il controllo della bici, probabilmente a causa di un malore, ed è caduto a terra. Inutili i tentativi di rianimazione da parte della Croce Verde di Novafeltria. Sul posto anche i Carabinieri; era stata allertata l’eliambulanza, ma per il ciclista non c’era più nulla da fare.