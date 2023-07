CRONACA Alterco a Misano Adriatico: alla guida della McLaren targata San Marino, un 50enne italiano Sentito l'avvocato del ragazzo, Massimiliano Orrù, conferma che verrà depositata querela nei confronti dell'investitore

Accertamenti ancora in corso sulla baruffa nel parcheggio della Villa delle Rose dove un'auto targata San Marino ha investito un ragazzo a seguito di una lite. Alla guida della McLaren, secondo quanto riporta Rimini Today, c'era un 50enne italiano. Forse ha noleggiato la macchina sul Titano. Il diverbio sembra essere partito all'interno del locale per poi aggravarsi all'uscita della discoteca. Un video, diventato presto virale sui social, mostra presumibilmente la parte finale della lite con un gruppo di ragazzi che accerchia e colpisce un'auto di lusso targata San Marino. All'improvviso il guidatore accelera mentre un ragazzo era saltato sul tetto della vettura e trascina per alcuni metri una seconda persona che si trovava davanti all'auto. Non è chiara però ancora l'esatta dinamica dell'accaduto, su cui stanno indagando i Carabinieri, ascoltando diversi testimoni presenti nel parcheggio le cui testimonianze però, riporta il Resto del Carlino, sembrano contrastanti. Uno dei ragazzi urtati, di origini albanesi, è stato soccorso da un ambulanza e trasportato in ospedale per alcune fratture ma non sarebbe in pericolo di vita. Sentito l'avvocato del ragazzo, Massimiliano Orrù, conferma che verrà depositata querela nei confronti dell'investitore.

