Alto Montefeltro: cittadini rischiano di rimanere senza medico di base Monte Grimano e Monte Cerignone i comuni interessati, ma non solo. Asur e sindaci in prima linea per una soluzione

E' ormai un problema cronico la mancanza di medici di base in Italia. Questione ancora più sentita nei piccoli Comuni dove, in certi casi, perdere l'unico dottore in zona può voler dire non avere più assistenza in vaste porzioni di territorio. C'è apprensione tra i cittadini di Monte Grimano, Monte Cerignone e non solo, dopo che il dottore in servizio nelle due aree ha comunicato che si trasferirà. Potenzialmente coinvolti dal problema dai 1000 ai 1700 cittadini. Ma la questione è in realtà più ampia, perché i pazienti potrebbero far parte anche dei comuni vicini di Macerata Feltria e Mercatino Conca, fino a Sassocorvaro-Auditore.

Le istituzioni – Asur e, a supporto, i sindaci - si sono subito attivate per trovare una soluzione. Ne abbiamo "due o tre in campo", spiega il sindaco di Monte Grimano Terme, Elia Rossi. Per i primi giorni della prossima settimana dovrebbero arrivare "novità concrete". Per poi riuscire ad "essere pienamente operativi, a livello di assistenza al paziente in questa prima fase, entro 10-15 giorni. Asur sta cercando di agevolare questo trasferimento inaspettato nel miglior modo possibile. C'è un problema di carattere nazionale".

Parte del problema, spiegano le istituzioni sanitarie, è legato al pensionamento dei medici: i dottori freschi di studi e formazione non riescono, per numero, a rimpiazzare tutti quelli che terminano la loro carriera. Nel caso delle zone di confine dell'alto Montefeltro si sta studiando, tra le possibili soluzioni, una forma intermedia di assistenza per garantire il servizio ai cittadini. Intanto i sindaci ragionano sui modelli per il futuro.

Nel servizio l'intervista a Elia Rossi, sindaco di Monte Grimano Terme

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: