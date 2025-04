Amarcord, 50 anni fa l'Oscar: al Palazzo del Fulgor un'esposizione inedita per l'anniversario

Rimini come una nuova Itaca – così la definì Tonino Guerra -, il luogo da cui si è partiti e al quale sempre si vuole tornare. Un luogo dell'anima, prima che una destinazione turistica. A renderla tale è stato uno dei capolavori del cinema italiano, Amarcord: sono passati esattamente 50 anni da quando vinse il premio Oscar come miglior film straniero. E non era certo la prima volta che l'Academy di Los Angeles incoronava Federico Fellini, che portò a casa l'ambita statuetta anche per La strada, Le notti di Cabiria e 8½: un unicum nella storia. Ma per ricordare l'anniversario legato al titolo fortunatissimo, Amarcord, parola entrata nel vocabolario italiano e conosciuta in tutto il mondo, il Palazzo del Fulgor in collaborazione con il Fellini Museum apre le sue porte gratuitamente per una giornata intera e permette al pubblico di entrare nel processo ideativo della pellicola. Questo grazie a tre preziosi documenti, concessi dalla fondazione a lui dedicata in Svizzera: il trattamento del film quando ancora si chiamava E bourg, datato 1972; un dossier sulla pellicola in lavorazione e gli attori coinvolti e la scaletta del trailer originale. Così nasceva il capolavoro che, sempre come scrisse Guerra, ha regalato l'infanzia al mondo.