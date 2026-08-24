"Amare la Terra Santa": al Meeting le testimonianze drammatiche da Gaza

A Gaza la guerra non è finita davvero. È finita, forse, la parola “guerra” nei titoli. Ma non il dolore di chi la vive. I bombardamenti, anche se meno insistenti, non hanno mai smesso. Padre Gabriel Romanelli, parroco della comunità latina di Gaza, è collegato in video con il Meeting di Rimini. E racconta nel panel “Amare la Terra Santa” quello che vede ogni giorno: una terra devastata, dove due milioni e 300mila persone hanno bisogno di tutto. «Gaza è tritata», ammette amaramente. Vivono nelle tende e chiamarle così già è un eufemismo. La maggior parte delle persone non ha nemmeno una piccola fonte di energia e deve lottare quotidianamente per l'acqua. La sua testimonianza struggente, Romanelli l'ha affidata anche a un diario “Le rovine e la luce”: racconta gli ultimi due anni e mezzo, tra vite e città spezzate, tra chi cerca una luce attraverso la fede.

"La testimonianza di padre Gabriel Romanelli - spiega Padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa -, la testimonianza di tutta la comunità cristiana di Gaza, di questa comunità latina legata al patriarcato latino, legata al Cardinal Pizzaballa, rimane una testimonianza davvero importante perché dice di che cos'è la Chiesa. La Chiesa in fondo è questa presenza che fino all'ultimo rimane accanto a ogni uomo, a ogni donna e che ne condivide la stessa sorte, lo stesso destino. È commovente perché dice di un amore grande, che è l'amore che davvero 'move il sole e l'altre stelle'".

Perché amare la Terra Santa, continua Ielpo, significa prima di tutto non voltarsi dall’altra parte davanti al dolore. E continuare a credere che proprio da quella terra, dove è vissuto Gesù, possa ancora arrivare speranza. «Seminare la pace - chiede Romanelli – affinché non ci siano più vittime da una parte e dall’altra». Una richiesta semplice, davanti a una tragedia che, dopo quasi tre anni, non può più essere considerata normale.

Nel video l'intervista a Padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa







