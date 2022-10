REPORTAGE IN "ZONA ROSSA" Amatrice: sei anni dopo il terremoto ancora macerie e la ricostruzione stenta a decollare La delusione e l'amarezza dell'ex Sindaco Sergio Pirozzi. L'attuale vice-sindaco Roberto Serafini fiducioso sulla rinascita. Meno di un quarto dei residenti è potuto tornare nelle abitazioni, gli altri sono ancora nelle "casette"

Ad ormai sei anni dal terremoto stenta la ricostruzione ad Amatrice. Il centro storico, raso al suolo dal sisma, è ancora “zona rossa”. In alcune aree delle città giacciono tuttora tonnellate di macerie. Solo meno di un centinaio delle oltre 400 famiglie residenti ha potuto far rientro nelle abitazioni. 1.500 amatriciani sono ancora alloggiati nelle casette. Deluso ed amareggiato l'ex sindaco Sergio Pirozzi, oggi consigliere della regione Lazio. Per l'attuale vicesindaco Roberto Serafini quest'anno cominceranno a vedersi i primi risultati della rinascita e Amatrice, prima o poi, tornerà ad essere bella come un tempo.

