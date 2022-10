Amazon: prima causa penale contro le recensioni false L'Italia apripista in Ue. Altre 10 azioni legali negli Usa

Amazon ha presentato in Italia la sua prima denuncia penale, a livello europeo, contro le recensioni false in cambio di denaro o prodotti gratuiti. Queste condotte possono integrare reati per i quali sono previste pene detentive e pecuniarie. Il procedimento, insieme alla prima causa civile in Spagna e a 10 nuove azioni legali negli Stati Uniti, mira "a individuare e bloccare operatori che gestiscono più di 11.000 siti web e gruppi social che alimentano il mercato delle false recensioni", annuncia il colosso dell'e-commerce in una nota. "Non c'è posto per le recensioni false su Amazon", dichiara il vice presidente Dharmesh Mehta.

