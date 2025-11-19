Amazzonia, la denuncia del WWF: "Il 10% della deforestazione legata ai consumi italiani"

Tra il 2018 e il 2022 il 36% della deforestazione globale è avvenuta in Amazzonia, dove sono stati distrutti 8,6 milioni di ettari di foresta, un’area più grande dell’Austria. A rivelarlo è l’“Amazon Footprint Report 2025”, presentato dal WWF alla COP30 di Belém insieme a Trase, Chalmers University of Technology e Stockholm Environment Institute. Il report evidenzia come il 78% della deforestazione amazzonica sia legato all’espansione degli allevamenti bovini, mentre la coltivazione di soia pesa per il 4,6%.

Un ruolo significativo è attribuito ai consumi globali e, in particolare, a quelli europei. Nel triennio 2020–2022 gli Stati membri dell’UE sono stati responsabili di circa il 20% della deforestazione associata a prodotti agricoli d’esportazione. L’Italia, da sola, contribuisce ogni anno alla perdita di 4.000 ettari di foresta amazzonica – l’equivalente di circa 5.000 campi da calcio – pari al 10% della deforestazione incorporata nei consumi nazionali.

Il WWF sottolinea la necessità di intervenire rapidamente: la foresta amazzonica ha già perso il 17% della sua estensione originaria e ogni ritardo nelle politiche di tutela rischia di aggravare la crisi climatica. In questo contesto, l’associazione critica i tentativi di rinvio del Regolamento UE sui prodotti “deforestation-free” (EUDR), che obbligherà le imprese a garantire che carne bovina, cacao, caffè, olio di palma, soia, legno e gomma non provengano da aree deforestate o degradate.

"La normativa europea contro la deforestazione è lo strumento più efficace a disposizione dell’Europa per assumersi le proprie responsabilità", afferma Edoardo Nevola, responsabile dell’Ufficio Foreste del WWF Italia. Rinvii o indebolimenti, aggiunge, comprometterebbero la credibilità dell’Unione.

Secondo il WWF, un solo anno di ritardo nell’entrata in vigore delle misure provocherebbe l’abbattimento di 50 milioni di alberi e emissioni paragonabili a quelle prodotte in tre anni da città come Londra e New York combinate. Una stima che, secondo l’associazione, rende ancora più urgente l’attuazione piena e tempestiva dell’EUDR.







