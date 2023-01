PALAZZO MADAMA Ambientalisti imbrattano facciata del Senato. Tre arrestati per danneggiamento

La firma è di Ultima generazione, un gruppo di ambientalisti che questa mattina ha imbrattato la facciata di Palazza Madama, sede del Senato, a Roma. Vernice arancione spruzzata sui muri, finestre e portone. Pronto l'intervento dei carabinieri. I cinque attivisti sono stati portati in Questura. “Alla base del gesto – spiega in una nota Ultima Generazione – c'è la disperazione che deriva dal susseguirsi di statistiche e dati sempre più allarmanti sul collasso eco-climatico”. Dal mondo politico condanna unanime, a partire dal presidente del Consiglio Meloni, che definisce l'episodio “oltraggioso e incompatibile con qualsiasi protesta civile”. “Nessun alibi o giustificazione per un atto che offende tutte le istituzioni e che solo grazie al sangue freddo dei carabinieri non è trasceso in violenza – commenta il presidente di Palazzo Madama La Russa –. Il Senato è stato vigliaccamente scelto – conclude – perché, a differenza di altre istituzioni, non ha un'area di sicurezza attorno all'edificio”. Già contattato il ministro dell'Interno Piantedosi, che ha espresso massima solidarietà e disponibilità ad aumentare il livello di sicurezza di Palazzo Madama.

