Ambulanza usata come taxi, una condanna e un patteggiamento (pene sospese) per i due responsabili.

Nell'estate 2023 avevano contattato il 118 alle prime ore del mattino simulando un malore con lo scopo di farsi accompagnare "a scrocco" dalle campagne di Coriano a Riccione. Non solo: avevano deciso di postare su TikTok il video della "bravata" che divenne virale su TikTok scatenando un vero e proprio caso mediato con l'intervento, tra gli altri, del ministro Matteo Salvini.

Così due giovani di origine nordafricana residenti in nord Italia erano stati denunciati per interruzione di pubblico servizio. Ne scaturì un processo, giunto in questi giorni a conclusione al Tribunale di Rimini.

La sentenza ha riguardato in particolare il giovane che si era occupato di filmare la scena, condannato a 5 mesi di reclusione con pena sospesa. L'Ausl Romagna aveva sottolineato come tale comportamento avesse sottratto personale e mezzi a potenziali emergenze reali. Oltre alla condanna detentiva, più lieve rispetto agli 8 mesi sollecitati dal pubblico ministero Leonardo Berardi, il giovane, difeso dall'avvocato d'ufficio Stefania Lisi, dovrà corrispondere un risarcimento economico di 1.500 euro all'Ausl Romagna, oltre al pagamento delle spese processuali. Come riporta il Corriere di Romagna, il giovane è risultato irreperibile per tutto il processo.

Per quanto riguarda il complice, un 23enne residente nel milanese che nel filmato interpretava il finto malato, la sua posizione era stata definita precedentemente attraverso un patteggiamento a 4 mesi e 10 giorni di reclusione e il pagamento di 800 euro per le spese processuali. Anche in questo caso la pena è stata sospesa. Inoltre il patteggiamento gli ha evitato il risarcimento diretto alla parte civile. Entrambi i giovani erano stati identificati dai Carabinieri di Riccione proprio attraverso i loro profili social, dai quali era stato originariamente caricato il contenuto.

