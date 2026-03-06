EVENTO "LA CITTÀ DELLE DONNE" Amélie Nothomb a Caserta: "Ho scoperto un'altra, nuova Italia" La vice presidente del Parlamento europeo Pina Picierno: "La storia delle donne è una storia di lotta"

A Caserta proseguono i dibattiti e gli incontri a “La città delle donne”, il festival internazionale per celebrare l'eccellenza femminile. E come si celebra? Semplicemente raccontandola. Alla Reggia di Caserta si susseguono incontri e dibattiti su temi sempre diversi, che fanno riflettere sul tempo che è trascorso, da quando le donne non si sentivano pari agli uomini, e ancora, alle volte, non riescono a sentirsi. Venuta a presentare il suo ultimo romanzo “Meglio così” la scrittrice belga Amélie Nothomb, nata a Kobe, Giappone, di cui conosce alla perfezione la lingua, che non conosceva Caserta ed ha scoperto una nuova, diversa Italia. Alla base del suo romanzo, quasi una fiaba horror, la difficoltà insormontabile a vivere il lutto per la morte della madre, “era l'unico modo, visto che non riuscivo nemmeno a dirlo”, ha confessato.

Nel video le interviste a Pina Picierno, vice presidente Parlamento Europeo; Amélie Nothomb, scrittrice

