Ammanco vaccini in Italia: il Governo attiva l'Avvocatura per azioni legali nei confronti di Pfizer.

Sono arrivate in Italia le ultime dosi di vaccini del carico settimanale Pfizer, circa 330 mila. Il lotto, come annunciato, è privo del 29% delle dosi previste da contratto. La prossima settimana, con il nuovo carico, previsto un altro ammanco che - a quanto pare - sarà minore. Il governo rivede intanto il piano vaccini e attiva l'avvocatura per azioni legali nei confronti del gruppo farmaceutico. Alle Regioni la richiesta di un accordo di solidarietà per garantire i richiami a tutti. I Governatori della Lega però attaccano Conte: “si prenda – dicono - la responsabilità di risolvere la questione”.

Sul fronte contagi, la variante britannica del virus continua a diffondersi in tutto il mondo ed era presente la scorsa settimana in 60 paesi, 10 in più rispetto al 12 gennaio: lo ha fatto sapere l'OMS nel suo rapporto epidemiologica settimanale. La variante sudafricana, che, come quella inglese, è molto più contagiosa, si sta invece diffondendo più lentamente.



