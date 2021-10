Amministrative: bassa l'affluenza in Emilia Romagna, si vota fino alle 15

I seggi tornano aperti dalle 7 di questa mattina fino alle 15 per la consultazione elettorale per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Nell'ultima rilevazione del Viminale, ieri sera alle 23 avevano votato il 41,65% degli aventi diritto. Nel 2016 - quando si votava in un solo giorno - era stato del 61,49%.







Affluenza alle urne in picchiata a Bologna: nel primo giorno di elezioni ha votato poco più di un bolognese su tre, il 35,19%. Alle precedenti elezioni votò circa il 60%, allora si votava in un solo giorno. Anche negli altri 48 comuni della regione chiamati a rinnovare l'amministrazione comunale l'affluenza alle urne è piuttosto contenuta. Rimini con il 42% degli aventi diritto, per una media che si aggira, in regione, attorno al 40%.