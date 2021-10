Amministrative: centrosinistra vince in 6 capoluoghi, 3 al centrodestra

Il centro sinistra vince, di fatto, il primo round alle elezioni amministrative, superando gli avversari in sei capoluoghi di Provincia e Regione. Tre, invece, quelli che vanno al centrodestra. E altri nove sono in bilico con il ballottaggio. Anche se, al momento, il centrodestra è avanti in cinque Comuni e il centrosinistra in quattro. E' questa la fotografia generale di questa tornata elettorale che ha visto, però, il centrodestra vincere nell'unica Regione al voto: la Calabria.

A Milano festeggia Giuseppe Sala che viene riconfermato sindaco nel capoluogo lombardo con il 57,73% dei voti, superando il principale sfidante Luca Bernardo, centrodestra, che si è fermato al 31,97% delle preferenze. Il centrosinistra tiene anche a Bologna dove Matteo Lepore ottiene il 61,90% dei voti contro il 29,64% del candidato del centrodestra Fabio Battistini. Il Pd, nel capoluogo emiliano-romagnolo, resta il primo partito.

Crollo dei 5 Stelle, invece, sia a Bologna che a Roma. Nella Capitale si ferma all'11%. Niente da fare per la sindaca uscente Virginia Raggi che ottiene il 19,09%. Si attendono i dati definitivi, ma la sfida sarà tra Enrico Michetti del centrodestra, in vantaggio, contro il dem Roberto Gualtieri. Trionfa a Rimini Jamil Sadegholvaad che, con la vittoria al 51,32%, traccia una continuità con l'amministrazione uscente di Andrea Gnassi.

Nel servizio, le dichiarazioni di Giuseppe Sala (sindaco Milano) e Matteo Lepore (sindaco Bologna)