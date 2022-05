Amministrative Coriano, si presenta “Coriano Sinistra Unita”

Sentiamo Oreste Godi

Già in corsa 5 anni fa, torna in campo per una città “partecipata, sostenibile, solidale”. Forte l'attenzione all'ambiente, ma primo punto del programma è la pace. “A differenza delle altre liste, abbiamo messo al primo punto la pace – dice il candidato sindaco, Oreste Godi - Vorremmo che il Comune si facesse portatore di un progetto che coinvolga scuole, associazionismo, perché la cultura della pace entri nel vissuto e nel cuore del Corianesi”. Non mancano i rapporti con San Marino: “Da vicini, è una attenzione che si impone e l'emergenza ha reso sempre più pressante una collaborazione. Abbiamo puntato l'attenzione sulla zona di Cerasolo – spiega - dove ci sono tanti stabilimenti abbandonati e vorremmo un progetto di produzione, impacchettamento, distribuzione in ambito agricolo, aziende di giovani legate al bio e all'organico”. 13 i candidati, “aggregati – dicono - per produrre politiche di sinistra”: “In Coriano Sinistra Unita, “uniamo il Partito Comunista Italiano e il Partito della Rifondazione Comunista e Indipendenti come me – dice - che ho lunga storia politica, ma non aderisco a partiti. Ci siamo messi insieme per caratterizzare Coriano a sinistra, sinistra radicale, antagonista”.

Nel video, l'intervista a Oreste Godi, candidato sindaco per la lista Coriano Sinistra Unita