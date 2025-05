Amministrative in Italia, si vota anche a Ravenna: affluenza ancora in calo

Si vota fino alle 15 per il primo turno delle elezioni amministrative in 117 comuni. L'affluenza domenica si è fermata al 43,85%, in calo del 6%. Brusca frenata a Genova, -5%, ma la maglia nera va a Taranto, che segna quasi 8 punti percentuali in meno. Matera sopra al 50%, ma comunque in discesa. Si vota anche a Ravenna, dove l'affluenza in calo del 3,5%. Alla Camera iniziata la discussione sul ddl sicurezza, contestatissimo dalle opposizioni che si sono iscritte in massa per le dichiarazioni di voto: nella prima mattinata, presentata la proposta di legge per istituire la giornata nazionale contro il bodyshaming ogni 16 maggio. La deputata di Noi Moderati Martina Semenzato ha spiegato le finalità di questa giornata.

Nel video l'intervento alla Camera dei Deputati di Martina Semenzato, deputata Noi Moderati