Amministrative Italia: tornata segnata da un astensionismo record

Praticamente un elettore su due non si è recato alle urne. E non basta il timore della pandemia, a spiegare una così bassa affluenza. Alcuni analisti parlano di una disaffezione degli italiani verso la politica. Si trattava comunque di un voto amministrativo; e se in un qualche modo era prevedibile un'affermazione del centrosinistra – tradizionalmente solido nelle città -, sono stati i numeri a colpire; con 6 vittorie al primo turno – contro le 3 del centrodestra – nei capoluoghi. Soddisfatto Enrico Letta: vincitore, a Siena, alle suppletive per la Camera. “Questa grande vittoria del centrosinistra e del Partito Democratico – ha detto il Segretario PD -, rafforza l'Italia perché rafforza il Governo Draghi”. Giorgia Meloni si è rivolta proprio a Letta, lanciandogli una sfida. “Fratelli d'Italia – ha annunciato - è disponibile a votare per Mario Draghi alla Presidenza della Repubblica, a patto che si vada a votare immediatamente”.







Tornando ai risultati, a Milano la riconferma a sindaco di Sala, con quasi il 58% delle preferenze. Affluenza più bassa di sempre nel cuore economico della Penisola; così come a Napoli, dove il candidato della coalizione centrosinistra-5stelle ha raggiunto addirittura il 63%. Per il resto, dove hanno fatto corsa solitaria, un sostanziale crollo dei “pentastellati”. A Torino e a Roma andranno al ballottaggio centrosinistra e centrodestra; sfide aperte, sottolinea il leader leghista Salvini, che invita a fare tesoro “degli errori commessi”. La vittoria nelle Regionali calabresi non spegne le polemiche nel centrodestra, sulla scelta dei candidati per queste amministrative; caratterizzate dal sorpasso di Fratelli d'Italia sulla Lega. A Bologna non c'è stata partita: Matteo Lepore ha ottenuto quasi il 62% dei voti. Vittoria al primo turno, per il centrosinistra, anche a Rimini; solo sfiorata a Cattolica, dove vi sarà un ballottaggio con l'attuale sindaco 5 Stelle Gennari.