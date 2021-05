Amministrative Rimini, poche certezze: il punto sulle candidature Il Pd ad un passo dalle primarie

Finito il secondo mandato di Gnassi, Rimini si avvia verso le amministrative tra molte incertezze. Avrà valenza regionale e nazionale il voto delle prossime comunali a Rimini. Eppure al momento l'unica cosa certa è che l'appuntamento che porterà il capoluogo romagnolo a scegliere il nuovo sindaco è slittato a dopo l'estate, causa epidemia da Covid. Per il resto cantieri aperti e scenari diversi.

Da una parte il centrosinistra nel caos ed in odor di primarie per scegliere il candidato tra il delfino di Gnassi, l'assessore Jamil Sadegholvaad ed Emma Petitti, ex deputata e presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna. Da mesi si cerca una mediazione, ed a forzare la mano è stato proprio Sadegholvaad che ha ufficializzato la propria candidatura. A questo punto sembra scontato che la direzione del partito prevista per venerdì indichi le primarie e la loro modalità, unica via d'uscita dal momento che la Petitti aveva annunciato di essere disposta al passo indietro solo in favore di un candidatura terza.

Dall'altra parte, sul fronte centrodestra, manca il nome ma si ostenta compattezza tra le forze politiche che lo compongono: Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno costituito una cabina di regia che dovrà disporre programma e candidatura. Il candidato, che ancora non c'è, arriverà dalla società civile.

Nel mezzo dei due schieramenti si è collocato Mario Erbetta di RinascitaCivica; il consigliere comunale eletto in Patto Civico e poi uscito dalla maggioranza di centrosinistra stato il primo a candidarsi. Anche i no vax faranno la loro corsa per palazzo Garampi: il movimento 3V (Libertà e Verità) ha scelto il volto e l'impegno di Matteo Angelini. Tra i candidati anche il nome di Lucio Paesani, presidente regionale di MIO che presenterà entro maggio movimento civico e lista. E che ha già strizzato l'occhio a San Marino: alla presentazione del neo nato circolo culturale per la cooperazione Riviera di Rimini - San Marino ha parlato della necessità di una politica di unione tra Rimini e il Titano.

