Amorese (FdI): 'Basta propaganda Lgbt a Sanremo'

"La Rai è sempre più arcobaleno ma nel senso di becera propaganda Lgbt". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Cultura alla Camera Alessandro Amorese in riferimento alla presenza a Sanremo, annunciata oggi, del gruppo americano Black Eyed Peas, dichiaratamente sostenitore di posizioni Lgbt. "Negli anni siamo passati da un piano molto subdolo ad uno plateale: anche la tv di Stato è ormai appiattita sul disegno politico e culturale che detta l'agenda gender. Anche oggi va in onda questa deriva, sull'onda del Forum di Davos che comanda il diario della sinistra globale: vogliamo sperare che anche il Festival di Sanremo non sia megafono di questo disegno. Il tutto - conclude Amorese - con i soldi degli italiani".